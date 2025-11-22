Okan Buruk’tan dikkat çeken ifade: ‘Mayıs’tan beri şampiyon olmuyoruz’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı camianın bitmeyen başarı isteğini esprili bir dille özetledi. Buruk, yeni sezon hedeflerini açıklarken zirve beklentisine dikkat çekti. İşte o açıklamalar…
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi’nde öğrenciler ve mezunlarla bir araya geldiği söyleşide hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.
Bu sezonun birincil hedefinin yine şampiyonluk olduğunu vurgulayan Buruk, "Mayıstan beri şampiyon olmuyoruz. İnşallah mayısta tekrar şampiyon oluruz." dedi.
Okan Buruk, Galatasaray Lisesi’ndeki söyleşide kulübün DNA’sını tek cümleyle özetledi:
“Galatasaray’da olmanın tek kriteri başarıdır.”
Tecrübeli hoca sözlerini şöyle sürdürdü:
“Galatasaray’ın hedefleri asla bitmez, hep daha ileriye gideriz. Buranın değerleri sabittir; ya uyarsınız ya yaşarsınız. Takım tutmak başka bir duygudur ama Galatasaraylı olmak tamamen farklı bir ruh, başka bir sorumluluktur. Avrupa’da yakaladığımız başarıları daha da yukarı taşımak istiyoruz. Hayalimiz, Galatasaray’ı yeniden Avrupa’nın devleri arasına sokmak.”
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasındaki mental dalgalanmayı açıkça dile getirdi:
“Oyuncularımızın performans ve psikolojik olarak en hazır, en coşkulu oldukları yer kesinlikle Şampiyonlar Ligi maçları. Bunu çok net görüyoruz. Ancak o büyük maçların öncesi ve sonrasında lig karşılaşmalarında aynı konsantrasyonu bazen yakalayamıyoruz. Bu bizim en büyük eksimiz.”
Okan Buruk, Galatasaray Lisesi’ndeki söyleşide en büyük hayalini şu sözlerle paylaştı:
“Avrupa kupası kazanmayı hayal ediyoruz. Futbolcu olarak bunu yaşadım, teknik adam olarak da Galatasaray’la bir Avrupa kupası kaldırmak istiyorum, inşallah.”