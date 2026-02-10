Yeni Şafak
Okan Buruk'tan Juventus maçında ters köşe 11: Mevkisini değiştirecek

14:1410/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'la karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir 11'le sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'a karşı daha sert bir orta saha planıyla çıkmak istiyor.

Deneyimli çalıştırıcı bu nedenle bazı futbolcuların pozisyonlarında değişikliğe gidebilir. Sözcü'de yer alan habere göre, Okan Buruk, Juventus maçında Singo ya da Sallai'yi orta sahaya kaydırmayı planlıyor. Savunmanın sağında ise Sacha Boey'un olması bekleniyor.

Lemina ise cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Okan Buruk'un kadroyla ilgili son kararını Eyüpspor maçının ardından vereceği belirtildi.

Galatasaray ile Juventus arasında 17 Şubat Salı günü Rams Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçı saat 20.45'te başlayacak.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Juventus
