Okan Buruk'tan Juventus maçında ters köşe 11: Mevkisini değiştirecek

Deneyimli çalıştırıcı bu nedenle bazı futbolcuların pozisyonlarında değişikliğe gidebilir. Sözcü'de yer alan habere göre, Okan Buruk, Juventus maçında Singo ya da Sallai'yi orta sahaya kaydırmayı planlıyor. Savunmanın sağında ise Sacha Boey'un olması bekleniyor.