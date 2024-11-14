Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da Okan Buruk Avrupa devini reddetti

Galatasaray'da Okan Buruk Avrupa devini reddetti

Haber Merkezi
08:3914/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Avrupa'dan taliplileri var. Fakat Buruk, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği için bu teklifleri reddediyor.

Galatasaray'da sadece oyunculara değil teknik direktör Okan Buruk'a da teklifler geliyor.

Sarı kırmızılı takımda tecrübeli hoca, gelen teklifleri tek tek reddediyor.

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili İtalya'dan transfer iddiası geldi.

TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre, Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma'nın, Buruk ile görüştüğü iddia edildi.

Montella ve Ranieri'den önce Buruk ile temas kuran İtalyan kulübünün, olumsuz yanıt aldığı ve Okan Buruk'un kendilerine teşekkür ettiği belirtildi.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Roma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar yatırımcısının gözü ABD Merkez Bankası Fed faz kararında! Düşüş seyri devam edecek mi?