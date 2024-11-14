Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Avrupa'dan taliplileri var. Fakat Buruk, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği için bu teklifleri reddediyor.
Galatasaray'da sadece oyunculara değil teknik direktör Okan Buruk'a da teklifler geliyor.
Sarı kırmızılı takımda tecrübeli hoca, gelen teklifleri tek tek reddediyor.
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili İtalya'dan transfer iddiası geldi.
TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre, Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma'nın, Buruk ile görüştüğü iddia edildi.
Montella ve Ranieri'den önce Buruk ile temas kuran İtalyan kulübünün, olumsuz yanıt aldığı ve Okan Buruk'un kendilerine teşekkür ettiği belirtildi.