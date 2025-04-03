Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Avrupa basınında! "Eşine az rastlanan bir kavga"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkan olaylar damga vurdu. Mücadele Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği maçta yaşanan olaylar, Avrupa basınında geniş yer buldu.
Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 86’ncı dakikada futbolcular arasında yaşanan tartışma sebebiyle uzun süre dururken, 90’ıncı dakikada ise Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ile yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Galatasaray’da ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay kırmızı kart gören isimler oldu.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yaptığı fiziki müdahalesi ise geniş yankı buldu. Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıktı. Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.
Olaylı derbide yaşananlar Avrupa basınında da geniş yer buldu. İngiliz The Sun gazetesi, Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareketi manşetlerine taşırken, "Mourinho'nun, Galatasaraylı teknik adamın burnunu sıkması kargaşaya neden oldu. 62 yaşındaki Mourinho, rakip teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıktı ve Buruk yere yığıldı" ifadelerini kullandı.
Daily Mail ise yaşanan olayları, "Mourinho sahaya girip, meslektaşı Buruk'un burnunu sıktı" şeklinde vurgularken, şunları yazdı:
"Gergin geçen İstanbul derbisini kaybeden Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jose Mourinho, Galatasaray teknik adamı Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli'nin sonuçtan memnun olmadığı belliydi ve meslektaşının burnunu sıktığı görüldü. Olayın ardından Buruk yere düşüp yüzünü tutarken, iki takım futbolcuları da sahaya koştu. Jose Mourinho da yardımcı antrenörler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı."
Daily Mirror da, "Eski Chelsea ve Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu tutması büyük bir ceza almasına neden olabilir" şeklinde yazdı.
İspanya'dan AS gazetesi de derbide yaşananları, "Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan eleyerek elde ettiği zafer, Mourinho'yu yine eleştirilerin hedefine koydu. Mourinho, Okan Buruk'un burnunu tuttu ve bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı" şeklinde okuyucularına duyurdu.
İspanya'dan AS gazetesi de derbide yaşananları, "Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan eleyerek elde ettiği zafer, Mourinho'yu yine eleştirilerin hedefine koydu. Mourinho, Okan Buruk'un burnunu tuttu ve bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı" şeklinde okuyucularına duyurdu.