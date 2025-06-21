Onuachu bitti bitiyor

Trabzonspor, eski yıldızı Paul Onuachu'nun transferini bitirmeye çok yakın. Southampton'la bonservis pazarlıklarında sona gelindiği ve Onuachu'nun kamp dönemine yetiştirileceği öğrenildi.
Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık forma giyen ve sergilediği başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kuran Paul Onuachu gündemden düşmek bilmiyor.
Bordo-mavililer. Nijeryalı oyuncu için son olarak 6 milyon euroluk bir teklif sunmuş, ancak İngiliz temsilcisi Southampton tarafından reddedilmişti.
Southampton'ın istediği rakamın ise 8 milyon euro olduğu kaydedildi.
Trabzonspor, bu rakamı kabul etmesi halinde transferi resmiyete dökerek Onuachu'yu yeniden kadrosuna katacak.
Nijeryalı golcünün, kulüplerin anlaşması durumunda kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.