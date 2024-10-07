Osayi Samuel'e Avrupa'dan iki talip

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi Samuel için Avrupa'dan iki kulübün devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.
Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bırakmak istemezken Avrupa'dan 2 kulüp, Nijeryalı sağ bek için devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.
Haberde iki kulübün de Osayi-Samuel'i ocak ayında ikna ederek, sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istedikleri vurgulandı.
Yine haberde Osayi-Samuel'in an itibarıyla yıllık 1.8 milyon Euro aldığı ve yeni sözleşmesinde 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Nijeryalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme talep ettiğinin altı çizildi.
Fenerbahçe'nin ise Osayi-Samuel'e 2 milyon Euro'dan fazla ödemek istemediği aktarıldı.
Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Süper Lig'deki son 5 maçı kaçıran Osayi-Samuel, bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.