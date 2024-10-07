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Osayi Samuel'e Avrupa'dan iki talip

Osayi Samuel'e Avrupa'dan iki talip

11:307/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi Samuel için Avrupa'dan iki kulübün devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.







Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bırakmak istemezken Avrupa'dan 2 kulüp, Nijeryalı sağ bek için devreye girdi.







Sabah'ın haberine göre Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.






Haberde iki kulübün de Osayi-Samuel'i ocak ayında ikna ederek, sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istedikleri vurgulandı.





Yine haberde Osayi-Samuel'in an itibarıyla yıllık 1.8 milyon Euro aldığı ve yeni sözleşmesinde 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Nijeryalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme talep ettiğinin altı çizildi.




Fenerbahçe'nin ise Osayi-Samuel'e 2 milyon Euro'dan fazla ödemek istemediği aktarıldı.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Süper Lig'deki son 5 maçı kaçıran Osayi-Samuel, bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Transfer

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