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Spor

Osimhen için 6 milyon Euro'luk teklif! Ocakta geliyorlar

09:34 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:37 - 16/09/2024 Pazartesi
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz ekibinin ocak ayında sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı öne sürüldü.

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Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden Victor Osimhen için Chelsea iddiası bir kez daha ortaya atıldı.







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İngiltere Premier Lig ekibi, sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen için harekete geçiyor.





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Sabah'ta yer alan habere göre Chelsea, ara transfer döneminde Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.






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İngiliz ekibinin Osimhen için Galatasaray'a da 6 milyon Euro ödeme yapmaya hazır olduğu haber detayında yer aldı.


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Galatasaray'ın 6 milyon Euro maaş ödediği Osimhen'in kiralık sözleşmesinde, devre arasında çıkış opsiyonu bulunmadığı belirtildi.




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Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyle sezonu tamamlamak isterken, teknik direktör Okan Buruk'un planları Osimhen ve Icardi'yi birlikte oynatmak üzerine.

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Victor Osimhen, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Transfer
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