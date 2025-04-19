Osimhen için dev iddia

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, dünya devlerini peşine taktı. Nijeryalı yıldıza son talip olan kulüp ise sarı-kırmızılıları üzecek cinsten.
Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacağının sinyalini veren Victor Osimhen'in hangi takıma transfer olacağı merak konusu.
Bonservisi Napoli'de bulunan ve kiralık olarak Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız, Avrupa devlerini peşine taktı.
Performansıyla transfer gündeminden düşmeyen 26 yaşındaki golcünün son talibi ise Real Madrid oldu.
İspanyol basını, eflatun-beyazlıların Victor Osimhen'i transfer listesine eklediği ve 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini rahatlıkla karşılayabileceğini yazdı. Birçok kulübün istediği Osimhen'in transferinde Real Madrid'in doğal favori olduğu aktarıldı.
Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 golü bulunan Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı forma altındaki toplam gol sayısı ise 29.