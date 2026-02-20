Osimhen için flaş iddia: Galatasaray'dan sonra o takıma gider

Ighalo, "Al Hilal’e gitmesini isterdim ama Galatasaray büyük bir kulüp, Türkiye’nin en büyüğü ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alıp iyi performans gösteriyorlar. Osimhen de Galatasaray’da iyi performans gösteriyor. Belki şu an değil ama Galatasaray’daki deneyimi sona erdikten sonra ilerleyen zamanlarda Al-Hilal’e geçebilir" ifadelerini kullandı.