Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu! İşte o rakam

Galatasaray, transferde ses getiren bir hamle yaptı ve 100 milyon Euro'luk piyasa değeri olan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların bu transfer için kasasından çıkacak rakam da belli oldu. İşte ayrıntılar...

1 / 12 Galatasaray gerçekleşmesi zor bir transferi tamamlayarak 100 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en değerli 4. forveti Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.























2 / 12 Önceki gece yarısı İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkmak için gün sayıyor.





























3 / 12 Napoli'nin sosyal medya hesaplarından hakkında paylaşılan ırkçı bir videonun ardından Victor Osimhen kulübe dava açtı.

































4 / 12 İtalyan ekibini kafasında bitiren 25 yaşındaki golcü, yeni sezonda başka takıma transfer olmak istedi.























5 / 12 Napoli'nin Osimhen'e talip olan takımlardan yüksek bonservis talebine isyan eden Nijeryalı yıldız, kadro dışı bırakıldı.

































6 / 12 9 numaralı forması elinden alınan ve Lukaku'ya verilen Osimhen, küllerinden doğmak için Galatasaray'a transfer oldu.





















7 / 12 Devre arasında teklif gelmesi halinde büyük takımlara gitmeye izni olan Osimhen, Napoli'deki kontratını da güncelleyerek serbest kalma bedelini 75 milyon Euro'ya düşürdü.

















8 / 12 Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Lautarı Martinez'in ardından 100 milyon Euro'yla dünyanın en değerli 4. forveti olan Nijeryalı yıldız, önceki gece saat 03.20'de İstanbul'a ayak bastı.













9 / 12 Galatasaray taraftarı Osimhen'i coşkulu şekilde karşılarken, yıldız futbolcu taraftara ilk üçlüsünü uçaktan iner inmez çektirdi. Taraftarlarla stadyumda buluşmak için sabırsızlandığını dile getiren Osimhen, "Onlar için elimden geleni yapacağım. Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım" dedi.

















10 / 12 MERTENS'LE YENİDEN

Napoli'nin iki eski yıldızı Galatasaray'da buluştu. İtalyan ekibinin tarihinin en golcü oyuncusu Dries Mertens, Osimhen'in sarı-kırmızılı kulübe transferinde rol oynadı. Napoli'den yıllarca birlikte forma giydiği Mertens'le Galatasaray'da tekrar yolu kesişen Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştuk. Onunla tekrar oynamak içi sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.















11 / 12 MALİYETİ 9 MİLYON EURO

Osimhen'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'a bu transfer için yansıyacak maliyet 9 milyon Euro olacak. Kiralama için bedel ödemeyecek olan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun yıllık maaşını üstlenecek.



