Osimhen'in sözleşmesindeki özel maddeyi hatırlattılar! Transfere büyük engel

Victor Osimhen'in geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıkrne, İtalyan basını oyuncunun Serie A'ya transferini imkansız kılan o maddeyi gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen için Juventus iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ancak La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli ile Galatasaray arasındaki sözleşmede yer alan bir "özel şart" bu transferin önündeki en büyük engel.
Napoli, Osimhen'in İtalya'daki ezeli rakiplerinden birine transfer olması durumunda kendisini korumaya aldı.
Sözleşmedeki maddeye göre; eğer Osimhen gelecek yaz bir İtalyan kulübüne transfer olursa, Galatasaray’ın 70 milyon euro ceza ödemesi gerekiyor.
Bu durumda transferin önümüzdeki yaz gerçekleşme olasılığı ortadan kalktı.