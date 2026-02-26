Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen'in sözleşmesindeki özel maddeyi hatırlattılar! Transfere büyük engel

Osimhen'in sözleşmesindeki özel maddeyi hatırlattılar! Transfere büyük engel

15:2926/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Victor Osimhen'in geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıkrne, İtalyan basını oyuncunun Serie A'ya transferini imkansız kılan o maddeyi gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen için Juventus iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli ile Galatasaray arasındaki sözleşmede yer alan bir "özel şart" bu transferin önündeki en büyük engel.

Napoli, Osimhen'in İtalya'daki ezeli rakiplerinden birine transfer olması durumunda kendisini korumaya aldı. 

Sözleşmedeki maddeye göre; eğer Osimhen gelecek yaz bir İtalyan kulübüne transfer olursa, Galatasaray’ın 70 milyon euro ceza ödemesi gerekiyor.

Bu durumda transferin önümüzdeki yaz gerçekleşme olasılığı ortadan kalktı.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Juventus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat bugün oynanacak Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları