Osimhen'in transferi sonrası Galatasaray'ın 11'i nasıl olacak? Büyük değişim

Galatasaray, kadrosuna Victor Osimhen'i katarak dünyada büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin sakatlığı sonrası yapılan bu hamle, ilk 11'in değişeceğinin de sinyallerini verdi. Peki, Galatasaray'da Osimhen'li yeni 11 nasıl olacak? Okan Buruk'un planı ne? İşte tüm bu soruların yanıtı...

1 / 15 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hiç kimsenin beklemediği bir bomba patlattı.

2 / 15 Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Chelsea, Arsenal ve PSG'nin ilgilendiği ancak imza attıramadığı Victor Osimhen'i bir yıllığına renklerine bağladı.

3 / 15 Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza imza attırması tüm dünyada gündeme otururken, hücum hattında Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi yıldızların bulunduğu sarı-kırmızılıların nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu oldu.

4 / 15 Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine geçeceği öğrenildi.

5 / 15 Buruk'u bu değişikliğe iten noktalardan birisi de Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularının ayrılıkları sonrası yerlerinin dolmaması oldu.

6 / 15 Yeni sistemde çift forvetle oynayacak olan Galatasaray'da Icardi ve Osimhen birlikte forma giyecek.



7 / 15 Sarı-kırmızılılarda Batshuayi ise sonradan oyuna girerek enerji katacak.

8 / 15 Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un savunmada nasıl bir 3'lü oynatacağı ise merak konusu.



9 / 15 Aslan'da Davinson Sanchez'in forması garanti.

10 / 15 Sanchez'in yanında Abdülkerim ve Nelsson ilk adaylar olarak görünse de Metehan Baltacı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs da bu bölgede forma giyebilecek isimler.

11 / 15 Galatasaray'da 5'linin kanatlarında Barış Alper Yılmaz el rahatlatacak.

12 / 15 İki bölgede de oynayabilen milli futbolcuyu solda Jakobs, sağda ise Jelert yedekleyecek.

13 / 15 Galatasaray'ın orta saha üçlüsünün ise Lucas Torreira, Kemer Demirbay ve Gabriel Sara olması planlanıyor.

14 / 15 Yeni transfer gelmesi durumunda ise Kerem Demirbay yedeğe çekilecek.