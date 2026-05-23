Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ozan Tufan’dan maç sonu flaş itiraf: "Onca yıldır oynuyorum..."

Ozan Tufan’dan maç sonu flaş itiraf: "Onca yıldır oynuyorum..."

08:3523/05/2026, Cumartesi
G: 23/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün gece oynanan tarihi finalde kupayı müzesine götüren Trabzonspor'da, yıldız futbolcu Ozan Tufan maç sonu flaş bir itirafta bulundu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 

Bordo-mavili futbolcu Ozan Tufan, kupanın ardından açıklamalarda bulundu. 

OZAN TUFAN: "ŞAŞKINIM"

 

"Ligde de şampiyon olmak istedik ama olumsuzluklar yaşadık. Önemli olan kazanabilmekti. Çok mutluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için.


Benim de ilk kupam. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Onca yıldır oynuyorum... İlk defa kupa kaldıracağım, çok mutluyum."


#Trabzonspor
#Ozan Tufan
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor, bugün başladı mı? Kurban Bayramı tatil günleri 2026!