Ozan Tufan’dan maç sonu flaş itiraf: "Onca yıldır oynuyorum..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün gece oynanan tarihi finalde kupayı müzesine götüren Trabzonspor'da, yıldız futbolcu Ozan Tufan maç sonu flaş bir itirafta bulundu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Bordo-mavili futbolcu Ozan Tufan, kupanın ardından açıklamalarda bulundu.
OZAN TUFAN: "ŞAŞKINIM"
"Ligde de şampiyon olmak istedik ama olumsuzluklar yaşadık. Önemli olan kazanabilmekti. Çok mutluyuz şehrimize bu kupayı verebildiğimiz için.
Benim de ilk kupam. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Onca yıldır oynuyorum... İlk defa kupa kaldıracağım, çok mutluyum."