Penaltıyı kurtardı: Sevinirken başına öyle bir şey geldi ki yarı finalden oldular

AFC U23 Asya Kupası çeyrek finalinde Japonya ve Ürdün karşı karşıya geldi. Penaltılara uzayan maçta Japonya rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Japonya’nın ikinci penaltısında Ürdün kalecisi topu kurtardı fakat sevinç yaşadığı esnada top kaleye geri gelerek ağlarla buluştu ve gol geçerli sayıldı. İşte o anlar…
AFC U23 Asya Kupası çeyrek finalinde Japonya U23 ile Ürdün U23 karşı karşıya geldi. Normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kalan maç, penaltı atışlarına uzadı.
Japonya penaltılarda 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi ve turnuvadaki iddiasını sürdürdü.
Ama asıl olay, maçın en dramatik anında yaşandı: Ürdün kalecisi Abdel Rahman, Japonya'nın ikinci penaltı atışında (Yutaka Michiwaki'nin vuruşu) müthiş bir kurtarış yaptı. Topu sağa uzanarak çıkardı ve sevinç yaşamaya başladı.
Fakat top, kurtarış sonrası havaya sekip yüksek bir yay çizerek tam kalenin önüne düştü ve yavaşça çizgiyi geçti. Kaleci sevinçten topun nereye gittiğini fark etmemişti. Hakem, topun tamamen çizgiyi geçtiğini görünce golü verdi.
Penaltı geçerli sayıldı ve bu beklenmedik gol, Ürdün'ün moralini yerle bir etti. Japonya kalan atışları gole çevirdi ve turu aldı.
İşte o anlar...