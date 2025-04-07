Benfica, Portekiz derbisinde Porto'yu deplasmanda 4-1 yenerek tarihi bir skora imza attı. Ezeli rakibini farklı yenen Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de birer asistle oynadı.





Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis 1, 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptı. Benfica'nın diğer golünü ise 90+4. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti. Müsabakada Porto'nun golünü ise 81. dakikada Samu Aghehowa attı.











