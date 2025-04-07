Portekiz Ligi'nde oynanan Porto-Benfica derbisini deplasman ekibi kazandı. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, ezeli rakibini adeta sahadan sildi. Karşılaşmada milli futbolcularımız da skora katkıda bulundu.
Benfica, Portekiz derbisinde Porto'yu deplasmanda 4-1 yenerek tarihi bir skora imza attı. Ezeli rakibini farklı yenen Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de birer asistle oynadı.
Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis 1, 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptı. Benfica'nın diğer golünü ise 90+4. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti. Müsabakada Porto'nun golünü ise 81. dakikada Samu Aghehowa attı.
Derbinin yıldızı kuşkusuz Benfica'nın forveti Pavlidis'ti. Yunan forvet müsabakada 3 gol attı ve takımına galibiyeti getirdi.
Porto, şampiyonluk yarışından uzaklaştığı sezonda ezeli rakibine zirvede puan kaybı yaşatmak istedi ancak sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı.
Ligde puanını 68'e çıkartan Benfica maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Porto ise 56 puanda kaldı.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde bu sezon çıktığı 23 maçta 9 gol atarken 9 da asist yaptı.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü de Porto maçında yaptığı asistle ligdeki rakamını 4'e yükseltti. Öte yandan Orkun Kökçü bu sezon çıktığı 26 lig maçında takımına 6 gol katkısı sundu.
Benfica'nın Porto'yu 4-1 yendiği maçın istatistikleri.
Benfica, lig tablosunda en yakın takipçisi Sporting Lizbon'un 1 maç fazlasıyla 3 puan önünde yer aldı. Milli futbolcularımızın takımı olan Benfica, şampiyonluk yolunda çok kritik bir karşılaşmayı 3 puanla geçerken kalan haftalar öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü müsabakaya ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'in ilk golünde asisti yapan isim oldu.
Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü müsabakaya ilk 11'de başladı. Orkun Kökçü de Otamendi'nin golünde asist yapan isimdi.