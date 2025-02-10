Przemyslaw Frankowski kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Galatasaray, transfer sezonunun bitimine günler kala bir Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı. Polonyalı sağ bek oyuncusu bugün akşam saatlerinde İstabul’a gelecek. 29 yaşındaki futbolcu Lens kulübünde bu sezon 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Peki, Przemyslaw Frankowski kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.
Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar Frankowski için Fransız kulübü Lens ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı bildirildi.
29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Przemyslaw Frankowski kimdir?
Przemyslaw Frankowski, 12 Nisan 1995 doğumlu Polonyalı profesyonel bir futbolcudur.
Sağ bek ve kanat oyuncusu olarak tanınan Frankowski, kariyerine Polonya'da başlamış ve zamanla uluslararası arenada da kendini göstermiştir.
Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat beki olarak da forma giyebiliyor.
Futbola Lechia Gdańsk altyapısında başlayan Frankowski, daha sonra Jagiellonia Białystok'a transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2019 yılında ABD'nin Chicago Fire takımına geçti.
2021'de ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens'e transfer oldu. Frankowski, Polonya millî takımında da forma giymektedir.