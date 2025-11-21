Yeni Şafak
Rafa Silva'nın ardından Beşiktaş'ta 3 ismin daha bileti kesildi

10:4921/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Rafa Silva krizi sonrası harekete geçen teknik direktör Sergen Yalçın, 3 oyuncuyla alakalı raporunu hazırladı ve takımdan gönderilmelerini talep etti.

Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın 4 bölgeye transfer isterken, 4 futbolcuyla da yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde takviye yapmak istediği bölgeler stoper, sol bek, orta saha ve kanat. Söz konusu mevkilere yapılacak transferler öncesi yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bazı isimlerle vedalaşma kararı aldı.

Sabah'a göre Beşiktaş'ın vedalaşma kararı aldığı ilk isim Jonas Svensson. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyla ocak ayında vedalaşma planları yapılıyor.

Sergen Yalçın'ın biletini kestiği bir diğer isim ise David Jurasek. Çek futbolcunun kiralık sözleşmesinin sonlandırılması planlanıyor.

Son haftalarda formasını kaybeden Felix Uduokhai'a da ayrılık yolu göründü. Birçok kulübün takibindeki Uduokhai için gelecek teklifler değerlendirilecek. Yönetim, Alman stoper için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de açık durumda.

Bu 3 futbolcunun yanı sıra kriz yaşanan Rafa Silva'nın takımdan ayrılma ihtimalinin de oldukça yüksek olduğu belirtildi.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Sergen Yalçın
