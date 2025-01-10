Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rakibine tükürmüştü: Eski Süper Lig yıldızına rekor ceza!

Rakibine tükürmüştü: Eski Süper Lig yıldızına rekor ceza!

16:5010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen futbolcu aralık ayında 2-1 yenildiği Sunderland maçının 74. dakikasında rakibi Chris Mepham'a tükürmüştü. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan oyuncuya rekor ceza geldi. Detaylar haberimizde.

Norwich City'nin geçtiğimiz aralık ayında 2-1 yenildiği Sunderland maçının 74. dakikasında rakibi Chris Mepham'a tüküren Borja Sainz, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 maç men ve 12 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.


Sainz verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını belirterek, "Rakibime tükürmek benim karakterime hiç uymuyor ve o anki tepkim kabul edilemezdi. 

Davranışlarım için Chris Mepham'dan özür dilemek istiyorum.


Ayrıca takım arkadaşlarımdan, teknik kadromuzdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum." dedi.

2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen İspanyol sol kanat oyuncusu, 26 maçta attığı 15 golle Championship'teki gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor.

#Borja Sainz
#Norwich City
#İngiltere Şampiyonluk Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 10 OCAK! 2 yeni torba yasa ile 9. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, içeriğinde neler var? Genel af...