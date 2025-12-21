Yeni Şafak
Real Madrid evinde Sevilla'yı iki golle geçti: Arda Güler ilk 11'de başladı, Mbappe fişi çekti!

La Liga'nın 17. haftasında liderlik takibini sürdüren Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Sevilla'yı konuk etti. Xabi Alonso'nun öğrencileri, sahadan 2-0'lık net bir skorla ayrılarak puanını 42'ye yükseltti ve ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid'in konuğu Sevilla oldu.


Bernabeu'da oynanan mücadelede İspanyol devi sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Eflatun-beyazlıların gollerini 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada Kylian Mbappe (P) kaydetti.


Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler 72. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.


Deplasman ekibinde ise 68. dakikada Marcao ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Bu sonuçla Xabi Alonso'nun öğrencileri puanını 42 yaparak ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. Endülüs ekibi ise 20 puanda kaldı.


LaLiga'nın 18. haftasında Real Madrid, Real Betis'i ağırlayacak. Sevilla ise Levante'yi konuk edecek.


REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Sevilla maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

