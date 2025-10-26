İspanya LaLiga 10. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti ve puan farkını 5'e yükseltti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mbappe ve 43. dakikada Bellingham attı. Milli oyuncu Arda Güler El Clasico'da 65 dakika süre aldı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 İspanya LaLiga 10. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Barcelona karşı karşıya geldi.

2 /6 Santiago Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu Madrid 2-1 kazandı ve puan farkını 5'e yükseltti. Milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmada 65 dakika süre aldı.

3 /6 Galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kylian Mbappe ve 43. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

4 /6 Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Katalan devinde Pedri, 90+10. dakikada çıkan kavga sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

5 /6 Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Barcelona 22 puanla ikinci sırada kaldı.