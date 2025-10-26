Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
El Clasico nefes kesti: Real Madrid Barcelona'yı devirdi | ÖZET

El Clasico nefes kesti: Real Madrid Barcelona'yı devirdi | ÖZET

20:2026/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanya LaLiga 10. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti ve puan farkını 5'e yükseltti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mbappe ve 43. dakikada Bellingham attı. Milli oyuncu Arda Güler El Clasico'da 65 dakika süre aldı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya LaLiga 10. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Barcelona karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu Madrid 2-1 kazandı ve puan farkını 5'e yükseltti. Milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmada 65 dakika süre aldı.

Galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kylian Mbappe ve 43. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Katalan devinde Pedri, 90+10. dakikada çıkan kavga sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Barcelona 22 puanla ikinci sırada kaldı.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Barcelona maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Real Madrid
#Barcelona
#LaLiga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da yarın (27 Ekim Pazartesi) okullar tatil mi? Haftanın ilk günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar