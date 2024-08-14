Real Madrid - Atalanta maçı ilk 11'leri açıklandı! Arda Güler...

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Real Madrid ile Atalanta, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Futbolseverler, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de olup olmadığını merak ediyor. İşte yanıtı...

1 / 9 Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında yapılacak maçla sahibini bulacak.















2 / 9 Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

















3 / 9 Real Madrid ile Atalanta arasındaki karşılaşma, bu akşam TSİ 22.00'de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak.















4 / 9 Kupada milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid 6'ncı, Atalanta ise ilk zaferini elde etmeye çalışacak.

















5 / 9 Real Madrid, Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını paylaştığı Milan ve Barcelona'yı geride bırakmayı hedefliyor.















6 / 9 Madrid ekibi, Atalanta'yı yenmesi halinde kupayı en fazla müzesine götüren ekip ünvanını tek başına ele geçirecek.



7 / 9 Öte yandan futbolseverler, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.













8 / 9 İŞTE DEV MÜCADELENİN 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr., Mbappe.

*Arda Güler yedekler arasında



