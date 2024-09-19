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Real Madrid efsanesi Guti: ‘Arda Güler önümüzdeki sezon…’

Real Madrid efsanesi Guti: ‘Arda Güler önümüzdeki sezon…’

14:2319/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Real Madrid’in efsane isimlerinden ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Guti, milli yıldız Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giyen Guti, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

İspanya'da yayın yapan AS gazetesine konuşan orta saha oyuncusu, 19 yaşındaki oyuncunun son derece ilginç bir yeteneğe sahip olduğunun altını çizerek, "Ancelotti, Güler’e daha fazla süre veriyor. 

O son derece ilginç bir oyuncu. 

Ofansif orta saha oynayan, harika son paslar atan, gol atabilen bir isim..." dedi.

Guti ayrıca Arda Güler'in aldığı sürelerin daha da artacağını söyleyerek, "Önümüzdeki sezonlarda giderek daha fazla ön plana çıkacak.


Zaman vermek lazım. Carlo Ancelotti, 4-4-2 oynadığımızda; Arda Güler veya Brahim Diaz gibi daha teknik oyunculara yer verebilir.


Mükemmel bir kombinasyon oluşturmak için birçok unsuru var." ifadelerini kullandı.


Bu sezon 6 maça çıkan milli futbolcumuz, 192 dakika sahada kalabildi ve henüz gol / asist katkısı sağlayamadı.


#Real Madrid
#Guti
#Arda Güler

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