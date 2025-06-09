Real Madrid’de Xabi Alonso temizliği: 3 yıldızı gönderiyor!

Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Xabi Alonso, yaz transfer döneminde kadroda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. lonso’nun kendi oyun sistemine uygun bir kadro kurma hedefi doğrultusunda üç önemli oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildi.
Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ardından göreve gelen Xabi Alonso, yaz transfer döneminde 3 oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi.
Fichajes'te yer alan haber göre; kadroda temizlik yapmaya başlayan Alonso'nun planlarında Fran García, David Alaba ve Aurélien Tchouaméni, yer almıyor.
Fran Garcia'nın beklentileri karşılayamadığı belirtilirken Alaba'nın sakatlık geçmişi ve Tchouameni’nin istikrarsız performansının bu kararda etkili olduğu söylendi.
Xabi Alonso, kendi sistemine uygun bir kadro kurmak istiyor. Üç oyuncunun da kısa sürede takımdan ayrılması bekleniyor.
Alonso’nun bu kararları, Real Madrid’in savunma ve orta saha rotasyonunu yeniden şekillendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
MARCA’ya göre Alonso, Bayer Leverkusen’de kullandığı 3-4-3 yerine Real Madrid’de 4-3-3 formasyonunu tercih edecek ve bu sisteme uygun oyuncularla çalışmak istiyor.
Savunmada Raúl Asencio ve Dean Huijsen gibi genç isimlere güvenen Alonso, orta sahada ise Martín Zubimendi gibi transfer hedefleriyle kadroyu güçlendirmeyi planlıyor.