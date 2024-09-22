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Rıdvan Dilmen şampiyonluk tahminini açıkladı: 'Benim iddiam bu'

Rıdvan Dilmen şampiyonluk tahminini açıkladı: 'Benim iddiam bu'

Haber Merkezi
09:1922/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında şampiyonluk tahminini açıkladı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.


Bu galibiyetle birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.

HT Spor kanalında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı.

Dilmen'in derbi öncesinde yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arasında oynayacağı maçlarda toplam 18 puan var."

"Buradan en çok puanı alan şampiyon olur."

"Benim iddiam da bu."

"Mesela Beşiktaş, Trabzonspor ile berabere kaldı ve 2 puanı kaybetti."

#Rıdvan Dilmen
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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