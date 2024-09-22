Rıdvan Dilmen şampiyonluk tahminini açıkladı: 'Benim iddiam bu'

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında şampiyonluk tahminini açıkladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.
HT Spor kanalında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı.
Dilmen'in derbi öncesinde yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arasında oynayacağı maçlarda toplam 18 puan var."
"Buradan en çok puanı alan şampiyon olur."
"Benim iddiam da bu."
"Mesela Beşiktaş, Trabzonspor ile berabere kaldı ve 2 puanı kaybetti."