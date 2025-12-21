Rıdvan Dilmen’den ‘Devre arası gönderirler’ dediği yıldız hakkında flaş açıklama

"EN ÇOK ÜZÜLEN FENERBAHÇE'DİR"









Ritmini bulmuş bir Fenerbahçe için sezonun ilk yarısının bitmesinin sarı lacivertliler adına üzücü olduğunu dile getiren Dilmen, "Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa lider; liderliğin ötesinde ise bu maçın ilk yarının son maçı olmasına en çok üzülen takım Fenerbahçe’dir. Çünkü ritmini bulmuştu; hem fizik, hem mental, hem de moral olarak bunların gelmesinin sebebi olan dizilişin de doğru olmasıyla, bundan sonra Fenerbahçe asla oyundan taviz vermeyecektir." yorumunu yaptı.