Rıdvan Dilmen’den ‘Devre arası gönderirler’ dediği yıldız hakkında flaş açıklama

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor. Eyüpspor galibiyeti sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, takımın hem fiziksel hem de mental olarak zirveye ulaştığını belirtti. Bir dönem takımdan ayrılacağı konuşulan Fred'in inanılmaz dönüşüne dikkat çeken usta yorumcu, Talisca ile değişen sistemin meyvelerini topladığını vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında sarı lacivertli takımın Eyüpspor galibiyetini değerlendirirken, ara transfer döneminde yapılması gereken takviyeler hakkında da önemli ipuçları verdi.
"EN ÇOK ÜZÜLEN FENERBAHÇE'DİR"
Ritmini bulmuş bir Fenerbahçe için sezonun ilk yarısının bitmesinin sarı lacivertliler adına üzücü olduğunu dile getiren Dilmen, "Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa lider; liderliğin ötesinde ise bu maçın ilk yarının son maçı olmasına en çok üzülen takım Fenerbahçe’dir. Çünkü ritmini bulmuştu; hem fizik, hem mental, hem de moral olarak bunların gelmesinin sebebi olan dizilişin de doğru olmasıyla, bundan sonra Fenerbahçe asla oyundan taviz vermeyecektir." yorumunu yaptı.
'DEVRE ARASI GÖNDERİRLER DİYE DÜŞÜNÜYORDUM AMA...'
Fred'in son maçlardaki form grafiğini yükselttiğini altını çizen usta yorumcu, "Bu oyunun birinci şartı, orta saha oyuncularından bir tanesinin minimum iki yönlü olması lazım; orada da kralı var bu yıl, son maçlardaki kıpırdanışı… Açıkçası ben devre arasında gönderirler diye düşünüyordum ancak Fred formayı aldı. Fred’in performansı Talisca’yı da oraya getirdi." diye konuştu.
"İNSANLARIN 'LEWANDOWSKI, SORLOTH GELMİŞ' DEMESİ LAZIM"
Ocak ayında yapılacak takviyelere de değinen Rıdvan Dilmen, gelecek oyuncuların alternatif değil, direkt forma giyecek isimler olmasını gerektiğini vurgulayarak "Fenerbahçe’ye gelecek oyuncular ve rakiplerinin yapacağı transferler önemli. Ancak Fenerbahçe’nin o kadar geniş bir kadrosu var ki gelecek olan oyuncu alternatif oyuncu olmaması lazım. Fenerbahçe bol alternatifli bir takım. Uçaktan indiği zaman insanların, 'Lewandowski gelmiş, Sörloth gelmiş' demesi lazım." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE İKİ TRANSFER YAPTI: TALISCA VE FRED"
Sarı lacivertli takıma son haftalarda sağladıkları olumlu katkıyla dikkat çeken Fred ve Talisca'dan övgü dolu sözlerle bahseden Dilmen, "Maçların ilk yarısına böyle başlayan bir Fenerbahçe’yi uzun süredir görmüyorduk. Fred gelince Fred’le oyun değişti, Talisca’yla ise sistem değişti. Fenerbahçe iki tane transfer yaptı: Talisca ve Fred." dedi.