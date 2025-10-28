Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası

"Bazı oyuncularla ilgili 'Çok iyi golcü' deniyor. Bir kere, çok iyi golcü çok az adama söylenir. Mesela santrfor Harry Kane çok iyi futbolcudur, aynı zamanda çok iyi golcüdür. Icardi çok iyi futbolcu çok da iyi golcü, fit olduğu zaman. Dzeko çok iyi futbolcu, çok iyi santrfor."