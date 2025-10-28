Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası

09:3828/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın golleriyle 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, En-Nesyri'nin performansına dikkati çekti. Dilmen ayrıca gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonucuna yönelik de bir iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmen'in Gaziantep FK-Fenerbahçe maçıyla ilgili Sports Digitale YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

"En-Nesyri için 'Bundan bir şey olmaz' 7 gol, 'Bundan bir şey olmaz' 30 tane geçen sene resmi gol, 0 penaltı. Avrupa'da penaltı kaçırdı. Penaltıları atsa Türkiye'nin gol kralıydı, hiç tartışmayalım değil mi?"

"Bazı oyuncularla ilgili 'Çok iyi golcü' deniyor. Bir kere, çok iyi golcü çok az adama söylenir. Mesela santrfor Harry Kane çok iyi futbolcudur, aynı zamanda çok iyi golcüdür. Icardi çok iyi futbolcu çok da iyi golcü, fit olduğu zaman. Dzeko çok iyi futbolcu, çok iyi santrfor."

"En-Nesyri'den hiç beklemeyin siz aldı, verdi, indirdi falan, öyle bir şey yok. En-Nesyri kutuya girdiği zaman çok kişiyi kel bırakır, saç baş yoldurur ama bir anda da ilk yarıyı 2-0 kapattırır."

"Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönecek olursa, devre arasına kadar ciddi bir ivme yakalar ve zor puan kaybeder diye düşünüyorum. Çünkü takım daha da güçlenecektir."

