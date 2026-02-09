Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş iddia: "Önümüzdeki hafta yüzde yüz oynayacak"

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerken, sarı-kırmızılı takımı değerlendiren Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi.
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçtiği maçı Sports Digitale'da yorumladı. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın olası Eyüpspor maçı ilk 11'ine değindi ve Wilfried Singo için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Çaykur Rizespor maçının 75. dakikasında oyuna giren Sacha Boey'le ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Sacha Boey'i aldı ancak şu anda bu kadar dakikayla yorum yapmamız olmaz. Yüzde 60'a yüzde 40 Sallai, Sacha Boey'dan daha önde şu anda" dedi.
Wilfried Singo'nun Eyüpspor maçında ilk 11'de başlayacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Singo geliyor yavaş yavaş. Ben önümüzdeki hafta yüzde 100 oynayacağını düşünüyorum. Yani banko oynayacak o. Ya Abdülkerim ya Sanchez oynamayacak" şeklinde konuştu.
Icardi'nin de Eyüpspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacağını öne süren Dilmen, "Önde de ilk 11'de Icardi'nin oynayacağına adım kadar eminim. Ben Galatasaray'ın Eyüpspor maçında çift santfor oynayacaklarını düşünüyorum. Singo ve Sacha Boey ilk 11'de... Icardi, Eyüpspor maçında hat-trick de yapsa Juventus maçında oynamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus eşleşmesiyle ilgili de konuştu. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılıların yüzde 55 ihtimalle turu atlayacağını belirtti.