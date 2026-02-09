Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş iddia: "Önümüzdeki hafta yüzde yüz oynayacak"

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş iddia: "Önümüzdeki hafta yüzde yüz oynayacak"

15:219/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerken, sarı-kırmızılı takımı değerlendiren Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçtiği maçı Sports Digitale'da yorumladı. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın olası Eyüpspor maçı ilk 11'ine değindi ve Wilfried Singo için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Çaykur Rizespor maçının 75. dakikasında oyuna giren Sacha Boey'le ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Sacha Boey'i aldı ancak şu anda bu kadar dakikayla yorum yapmamız olmaz. Yüzde 60'a yüzde 40 Sallai, Sacha Boey'dan daha önde şu anda" dedi.

Wilfried Singo'nun Eyüpspor maçında ilk 11'de başlayacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Singo geliyor yavaş yavaş. Ben önümüzdeki hafta yüzde 100 oynayacağını düşünüyorum. Yani banko oynayacak o. Ya Abdülkerim ya Sanchez oynamayacak" şeklinde konuştu.

Icardi'nin de Eyüpspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacağını öne süren Dilmen, "Önde de ilk 11'de Icardi'nin oynayacağına adım kadar eminim. Ben Galatasaray'ın Eyüpspor maçında çift santfor oynayacaklarını düşünüyorum. Singo ve Sacha Boey ilk 11'de... Icardi, Eyüpspor maçında hat-trick de yapsa Juventus maçında oynamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus eşleşmesiyle ilgili de konuştu. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılıların yüzde 55 ihtimalle turu atlayacağını belirtti.

#Galatasaray
#Rıdvan Dilmen
#Wilfried Singo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS BAŞVURU SON BAŞVURU TARİHİ 2026: YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar?