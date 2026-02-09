Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldızla ilgili flaş iddia: "Önümüzdeki hafta yüzde yüz oynayacak"

Çaykur Rizespor maçının 75. dakikasında oyuna giren Sacha Boey'le ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Sacha Boey'i aldı ancak şu anda bu kadar dakikayla yorum yapmamız olmaz. Yüzde 60'a yüzde 40 Sallai, Sacha Boey'dan daha önde şu anda" dedi.