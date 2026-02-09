Yeni Şafak
Rizespor-Galatasaray maçıyla ilgili flaş açıklama: ‘Görüntü montajlandı mı?’

9/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti. Mücadelede yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vururken, flaş bir açıklama geldi.

Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazanırken, Rizespor’un attığı gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor – Galatasaray maçıyla ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Aslında bu golden hemen önce Rizespor'un attığı bir gol var ki VAR hakemleri 10 saniyede ofsayt olduğuna karar verdiler ama yayıncı kuruluş bu 5 santimlik ofsaytı 10 dakika sonra yayınlayabildi.”

“İptal edilen bir golün 5 santimlik ofsaytını golden 10 dakika sonra halka gösteriyorsan ama VAR odasında bunun ofsayt olduğuna 10 saniyede karar veriliyorsa bu işte entrika vardır.”

“Ne malum içeride 10 dakika içinde o 5 santimlik ofsaytın montajlanıp montajlanmadığı. Bunu nereden bileceğiz.”

