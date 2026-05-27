Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Romelu Lukaku'dan bomba Tedesco itirafı: ‘Korkudan söyleyemediler’

Romelu Lukaku'dan bomba Tedesco itirafı: ‘Korkudan söyleyemediler’

15:2327/05/2026, Çarşamba
G: 27/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa futbolunun en güçlü jenerasyonlarından birine sahip olan Belçika Millî Takımı'nda, geçmiş döneme ait çok konuşulacak bir taktik krizi gün yüzüne çıktı. Takımın dünyaca ünlü santrforu Romelu Lukaku, 2023-2025 yılları arasında görev yapan eski teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemini sert sözlerle eleştirdi.

Belçika Milli Takımı'nın golcü yıldızı Romelu Lukaku, eski teknik direktör Domenico Tedesco'nun milli takımdaki dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Lukaku, Tedesco'nun taktik planlarını “işe yaramayacak” olarak nitelendirirken, Kevin De Bruyne dahil olmak üzere birçok oyuncunun da aynı görüşte olduğunu belirtti.

Lukaku’nun açıklamaları şöyle:

“İşe yaramayacak taktik planı vardı! Kevin de Bruyne’a da sorabilirsiniz! Kadromuzdaki genç oyuncuların çoğu da bunu biliyordu. Ama yedek kulübesine gönderilme korkusuyla hiçbir şey söylemediler.”


Belçika’da büyük yankı uyandırması beklenen açıklamalar, Tedesco döneminde takım içinde yaşanan iletişim sorunlarını ve taktiksel uyumsuzlukları gözler önüne seriyor. Lukaku, özellikle genç oyuncuların tedirginlik nedeniyle sessiz kaldığını vurgulayarak, kulübede kalma korkusunun takım dinamiklerini olumsuz etkilediğini ima etti.


Tedesco, 2023-2025 yılları arasında Belçika Milli Takımı’nı çalıştırdı. Takım, onun döneminde EURO 2024’te son 16 turunda Fransa’ya elenmişti.


Açıklamalar, Belçika futbol kamuoyunda teknik direktör seçimleri ve takım içi hiyerarşi tartışmalarını yeniden alevlendirebilir.


#Belçika
#Romelu Lukaku
#Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK'dan 3600-4500-5000 prim gününe emeklilik çizelgesi! Erken emeklilik hesaplandı: 55, 58, 60 yaşa…