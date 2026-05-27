Romelu Lukaku'dan bomba Tedesco itirafı: ‘Korkudan söyleyemediler’

Avrupa futbolunun en güçlü jenerasyonlarından birine sahip olan Belçika Millî Takımı'nda, geçmiş döneme ait çok konuşulacak bir taktik krizi gün yüzüne çıktı. Takımın dünyaca ünlü santrforu Romelu Lukaku, 2023-2025 yılları arasında görev yapan eski teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemini sert sözlerle eleştirdi.
Lukaku, Tedesco'nun taktik planlarını “işe yaramayacak” olarak nitelendirirken, Kevin De Bruyne dahil olmak üzere birçok oyuncunun da aynı görüşte olduğunu belirtti.
Lukaku’nun açıklamaları şöyle:
“İşe yaramayacak taktik planı vardı! Kevin de Bruyne’a da sorabilirsiniz! Kadromuzdaki genç oyuncuların çoğu da bunu biliyordu. Ama yedek kulübesine gönderilme korkusuyla hiçbir şey söylemediler.”
Belçika’da büyük yankı uyandırması beklenen açıklamalar, Tedesco döneminde takım içinde yaşanan iletişim sorunlarını ve taktiksel uyumsuzlukları gözler önüne seriyor. Lukaku, özellikle genç oyuncuların tedirginlik nedeniyle sessiz kaldığını vurgulayarak, kulübede kalma korkusunun takım dinamiklerini olumsuz etkilediğini ima etti.
Tedesco, 2023-2025 yılları arasında Belçika Milli Takımı’nı çalıştırdı. Takım, onun döneminde EURO 2024’te son 16 turunda Fransa’ya elenmişti.
Açıklamalar, Belçika futbol kamuoyunda teknik direktör seçimleri ve takım içi hiyerarşi tartışmalarını yeniden alevlendirebilir.