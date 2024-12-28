Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusunu açıkladı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2024 Altın Top'un (Ballon d'Or) Manchester City'den Rodri'ye verilmesini eleştirdi ve ödülü hak eden ismi açıkladı.
Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Globe Soccer Ödülleri'nde Orta Doğu'da 2024 yılının en iyi futbolcusu seçildi.
Ödül töreninde konuşan Portekizli yıldız dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligi'nden daha iyi olduğu açıklamasını yineleyen Ronaldo, "Sözümün arkasındayım; Fransa'da sadece PSG var, başka takım yok" diye konuştu.
"En iyi teknik direktör oyuncularını iyi idare eden kişidir" diyen Cristiano Ronaldo, "Carlo Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktördür" dedi.
Teknik direktörlük yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten 39 yaşındaki yıldız futbolcu, "Hedefim bir takım satın almak" açıklamasını yaptı.
2024 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün Manchester City'den Rodri'ye verilmesini eleştiren Ronaldo, "Bence Vinicius Junior kazanmalıydı, bu açıktı. Ona verilmemesi adil değildi" diye konuştu.
Törende yılın en iyi futbolcusu seçilen Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Cristiano Ronaldo'nun kendisi hakkındaki sözlerinden onur duyduğunu belirterek, "Ronaldo öyle diyorsa vardır bir bildiği" dedi.