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Spor

Sacha Boey'den olay hareket: Galatasaraylı taraftarları üzdü

10:37 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 10:45 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız futbolcu Sacha Boey, antrenmanda imza dağıtırken sarı-kırmızılı bir taraftarın 'Geri dön' çağrısına verdiği yanıtla gündem oldu.

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Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansın ardından Sacha Boey, rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.









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Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle Bavyera ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç sağ bek, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.













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Sacha Boey'in adı zaman zaman sağ bek arayışında olan eski takımı Galatasaray'la da anılıyor.










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Öte yandan Bayern Münih'in yeni hocası Vincent Kompany'nin Boey'i yeni sezonda ilk 11'de düşündüğü ifade ediliyordu.










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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boey, antrenmanın ardından kendisini bekleyen taraftarlara imza dağıttı.







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Galatasaraylı bir taraftarın "Seni özledik, Galatasaray'a geri dön" demesi üzerine genç yıldız, "Hayır" anlamında kafasını salladı.






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Bu hareket, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.






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Sacha Boey kimdir?


13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.




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Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından Dijon ve Galatasaray formaları giydi.





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Ocak 2024'te Galatasaray'dan ayrılan Boey, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu.


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Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Sacha'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.


#Sacha Boey
#Galatasaray
#Bayern Münih
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