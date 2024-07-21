Sacha Boey'den olay hareket: Galatasaraylı taraftarları üzdü

Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız futbolcu Sacha Boey, antrenmanda imza dağıtırken sarı-kırmızılı bir taraftarın 'Geri dön' çağrısına verdiği yanıtla gündem oldu.
Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansın ardından Sacha Boey, rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle Bavyera ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç sağ bek, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Sacha Boey'in adı zaman zaman sağ bek arayışında olan eski takımı Galatasaray'la da anılıyor.
Öte yandan Bayern Münih'in yeni hocası Vincent Kompany'nin Boey'i yeni sezonda ilk 11'de düşündüğü ifade ediliyordu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boey, antrenmanın ardından kendisini bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
Galatasaraylı bir taraftarın "Seni özledik, Galatasaray'a geri dön" demesi üzerine genç yıldız, "Hayır" anlamında kafasını salladı.
Bu hareket, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.
Sacha Boey kimdir?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından Dijon ve Galatasaray formaları giydi.
Ocak 2024'te Galatasaray'dan ayrılan Boey, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Sacha'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.