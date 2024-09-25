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Samandıra'da dev zirve: Bu böyle gitmez

Samandıra'da dev zirve: Bu böyle gitmez

10:0525/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından başkan Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho'nun Samandıra'da bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte o görüşmenin detayları...

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyeti sonrası önemli bir gelişme yaşandı.





Takvim'in haberine göre, başkan Ali Koç'un Samandıra'da Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile bir araya geldiği ve hem derbide alınan sonuç hem de ortaya konan kötü futbol ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirlendi.





Koç'un deneyimli teknik adama, "Galatasaray maçında aldığımız sonuç bizim camiamızda kabul edilemez. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Koç'un,"Aynı zamanda son dönemde oyun olarak iyi bir seviyede değiliz" dediği ifade edildi.

Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Derbide bize yakışmayacak bir futbol oynadık. Bu süreç böyle devam etmemeli, bu takım bir an önce toparlanıp kendine gelmeli" ifadelerini kullandığı belirlendi.





Mourinho'nun da, Koç'a kısa süre içerisinde daha güçlü bir oyun oynayacakları konusunda söz verdiği de gelen haberler arasında.



Samandıra'daki kritik zirvenin Fenerbahçe'nin performansına nasıl yansıyacağı merak konusu.





#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Samandıra

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