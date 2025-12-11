Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a yenilmişlerdi: Singo için geliyorlar!

Sezon başında büyük umutlarla Monaco'dan transfer edilen Fildişi Sahilli sağ bek için gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Sakatlık sorunları yaşayan o oyuncunun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. İngiliz devi yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar.

1 /5 Galatasaray'ın sezon başında 30 milyon avro bonservis bedeliyle Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi.



2 /5 İngiliz basınında yer alan haberlere göre, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Fildişi Sahilli sağ bek için İngiliz devi Liverpool'un devrede olduğu iddia edildi.



3 /5 Premier Lig ekibinin, devre arasında resmi adım atmaya hazırlandığı öne sürülüyor.



4 /5 45 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI Liverpool'un 28 milyon avro bonservis ve artı bonusları da içeren 45 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.

