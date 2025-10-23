Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray taraftarı tepkili

19:0223/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları tamamlanırken açıklanan haftanın en iyi 11'i, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

UEFA Devler Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları tamamlandı.

Temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray'ın golleri Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'den geldi.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Listede Galatasaray'dan hiçbir oyuncunun yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi çekti.

İŞTE DEVLER LİGİ'NDE 3. HAFTANIN EN İYİ 11'İ

