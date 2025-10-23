Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belli oldu! Galatasaray taraftarı tepkili

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları tamamlanırken açıklanan haftanın en iyi 11'i, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.
UEFA Devler Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları tamamlandı.
Temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti.
Galatasaray'ın golleri Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'den geldi.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i açıklandı.
Listede Galatasaray'dan hiçbir oyuncunun yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi çekti.
İŞTE DEVLER LİGİ'NDE 3. HAFTANIN EN İYİ 11'İ