Şampiyonlar Ligi’nde Sörloth rüzgarı: Atletico Madrid tarihinde bir ilk gerçekleşti!

25/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Atletico Madrid, Club Brugge’u 4-1 mağlup ederek toplamda 7-4’lük skorla tur atladı. Norveçli golcü, attığı 3 golle maça damga vururken, Atletico formasıyla eleme turlarında hat-trick yapan ilk oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. İşte Atletico Madrid 4-1 Club Brugge maç özeti…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, Club Brugge'u konuk etti.


Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. 


Atletico'ya galibiyeti getiren golleri, 23, 76 ve 87. dakikalarada Alexander Sörloth ile 48. dakikada Johnny Cardoso kaydetti.


Club Brugge'un tek golü ise 38. dakikada Joel Ordonez'den geldi.


Bu sonuçla birlikte karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Atletico Madrid, toplamda 7-4'lük skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. 


Diego Simeone'nin öğrencileri, son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile karşı karşıya gelecek. 


Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. 


SÖRLOTH TARİHE GEÇTİ


Öte yandan İspanyol ekibinde galibiyete damga vuran Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turunda hat-trick yapan ilk Atletico Madrid oyuncusu oldu.


ATLETİCO MADRİD - CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ


Atletico Madrid - Club Brugge maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

