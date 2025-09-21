Yeni Şafak
Samsunspor - Fatih Karagümrük Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

12:2521/09/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Samsunspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak. Peki, Samsunspor - Fatih Karagümrük ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Samsunspor - Fatih Karagümrük maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.


Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarında yayınlanacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.


Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.


Ligde çıktığı 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 3 puanı bulunuyor.


Samsunspor - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik ve sakat?


Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak.


Samsunspor - Fatih Karagümrük Maç Kadrosu

Muhtemel 11’ler


Samsunspor: Okan, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Mendes, Ntcham, Celil, Tomasson, Musaba, Holse, Mouandilmadji


Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Anıl, Balkovec, Doh, Johnson, Berkay, Camacho, Larsson, Tiago




