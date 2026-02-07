Samsunspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Samsunspor evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

1 /13 Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Karadeniz Derbisi'nde mücadele edecek.



2 /13 Samsunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.



3 /13 Kırmızı-beyazlı takım, bu maç öncesinde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile 30 puan topladı.

4 /13 Geçen hafta Kasımpaşa karşısında 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Samsun ekibi, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek yükselişine devam etmek istiyor.



5 /13 Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.



6 /13 Karadeniz ekibinde Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor. İki ekibin sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşı karşıya geldiği mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.



7 /13 Samsunspor ile Trabzonspor, Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.



8 /13 Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

9 /13 Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.



10 /13 Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı. İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.





11 /13 Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi. Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.





12 /13 Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.

