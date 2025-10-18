Sarı kart sonrası Okan Buruk’un hakeme seslenişi gündem oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki oynanan maçta saha içinde tansiyon yükseldi. Eren Elmalı’nın gördüğü sarı karta tepki gösteren Okan Buruk’un hakem Atilla Karaoğlan’a seslenişi tepkilere yol açtı. Buruk’un bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında tansiyon 16. dakikada yükseldi.
Hakem Atilla Karaoğlan, Ömer Ali Şahiner ile Eren Elmalı arasındaki mücadelede Elmalı'ya sarı kart gösterdi.
Okan Buruk'un itirazı sonucu hakem Atilla Karaoğlan tekrar sarı kartına başvurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakeme yönelik tepkisi sosyal medyayı salladı.
Buruk'un, hakem Atilla Karaoğlan'a 4 kez 'Gel buraya bir şey söyleyeceğim' dediği görüntülere yansıdı.
Okan Buruk'un bu seslenişi sosyal medyada gündem oldu.