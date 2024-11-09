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Scout'lardan ters köşe! Galatasaray - Tottenham maçında ona hayran kaldılar

Scout'lardan ters köşe! Galatasaray - Tottenham maçında ona hayran kaldılar

09:349/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği maça Avrupa'dan scout akını vardı. Kulüp gözlemcilerinin, birçok futbolcunun aksine o isme hayran kaldığı ortaya çıktı.

Avrupa'dan birçok kulüp, scout'larını göndererek Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçı takip ettirdi.

Victor Osimhen başta olmak üzere Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Yunus Akgün gibi isimler performansıyla değerini artırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımda asıl piyasa yapan isim ise Okan Buruk oldu.

Çift forvet ve 10 numaralı formasyonla Avrupa arenasında fark yaratan Galatasaray'ın hocası, Avrupa'daki gözlemcilerin dikkatini çekmeye başladı.

İtalya, Almanya ve İspanya'da teknik adam değişikliği düşünen kulüpler, listesine Okan Buruk'u ekledi.

Geçen sezon Napoli cephesi, Buruk'la ilgili eski oyuncusu Mertens'ten görüş almıştı.

İtalyanca ve İngilizce bilen Okan Buruk'a, Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

#Galatasaray
#Tottenham
#UEFA Avrupa Ligi

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