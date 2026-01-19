Senegal'de 3 futbolcu hastanelik oldu: Ismail Jakobs'tan flaş iddia

Fas’ta oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinin ardından Senegal’de üç futbolcunun hastaneye kaldırılması büyük soru işaretlerine yol açtı. Galatasaraylı Ismael Jakobs’un açıklamaları, maç öncesi yaşananlara dair şüpheleri artırdı.
Afrika Uluslar Kupası final maçında ev sahibi Fas’ı uzatmalarda 1-0 mağlup eden Senegal şampiyonluğa ulaştı. Ancak tarihi zaferin ardından Senegal cephesinde yaşananlar dikkat çekti.
Final karşılaşması sonrası Senegal Milli Takımı’nda üç futbolcunun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması, yaşananların sıradan olmadığı yönünde yorumlara neden oldu.
Olayla ilgili şüpheler artarken, Galatasaray forması giyen Ismael Jakobs’un açıklamaları gündeme damga vurdu.
26 yaşındaki futbolcu, maç öncesi ve devre arasında olağan dışı durumlar yaşandığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Maçtan önce bir şeyler oldu. Bence maçtan sonra çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu değil, maçtan önce de çok şey oldu. Ne olduğunu öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr’a devre arasında bir şeyler oldu."
Jakobs’un bu sözleri sonrası Senegal Milli Takımı’nda yaşanan rahatsızlıkların nedeni merak konusu olurken, konu Afrika futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.