Sergen Yalçın Rafa krizinin perde arkasını anlattı: İlk gün gelip bana söyledi

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu hakkında Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor. Başkan Adalı, "3 milyon euro, 6 milyon euro için oyuncu yollamam" diyerek yıldız futbolcuya resti çekti. Sergen Yalçın da krizin perde arkasında yaşananları anlattı.
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Serdal Adalı: "Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi."
Serdal Adalı: "Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok."
Serdal Adalı: "Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim."
Serdal Adalı: "Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir. Menajeri '3 milyon euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi. Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler."
Serdal Adalı: "Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur. Gerekirse parasını veririz, oturturuz. Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur."
Serdal Adalı: "Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."
Sergen Yalçın: "Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım."
Sergen Yalçın: "Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi."
Sergen Yalçın: "Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı."
Sergen Yalçın: "Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı! Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz."
Sergen Yalçın: "Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar..."
Sergen Yalçın: "Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyunculara bile sorabilirsiniz."
Serdal Adalı: "Kriz yönetilemedi gibi bir şeye katılmıyorum. Yönetemesek, çok daha farklı sonuçlara giderdi. En azından karşımızda oturup konuşabileceğimiz bir futbolcumuz var. Bir şeyin koptuğu yok. Ama sıkıntı da bunlar. Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en fazla Portekizli getiren yöneticiyim, hepsiyle sürekli görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Biz yapamadıysak, gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok."
Sergen Yalçın: "Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı. Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı. Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten b sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor. Mobing uyguluyormuşum... Mobing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor."
Sergen Yalçın: "Oyuncularla beraber yaşıyoruz ve baba ile oğul gibiyiz. Kimi zaman severiz, kimi zaman döveriz. Sorunları içimizde hallederiz. Ama çok büyük bir sorun gelirse çözemeyiz ve başkana söyleriz. Belki benim de hatam vardır... Belki oyundan çıkardım ve bana kızdı. Rafa Silva'yı çıkartalım ve kendisi konuşsun, kendisi sorularınızı cevaplasın. Benim açımdan sorun yok çünkü bir sorun yaşamadık. Bir şey de yapmadık, serbest bıraktık. Yine söylüyorum gelsin... Forması orada ve oynasın. Bütün takım Rafa'ya göre kurulmuş, ona uygun oyuncular alınmış. Ben başka bir oyun oynamak istiyorum ama ona göre plan yapılmış. Bu da normal."
Sergen Yalçın: "Belki başka bir yerle anlaştı ve gitmek istiyor, nereden bilebilirim... Bir şey planladığı kesin ama bu planda biz yokuz. Ben hiç olmayayım, başkan da yok. Bizlik bir şey yok."
Serdal Adalı: "Rafa Silva'ya kaptanlık vermek istedik ama 'Aman aman istemiyorum' dedi. Ya zaten çok konuşan biri değil, zaten en uzun herhalde benle konuşmuştur bugüne kadar.. Kaptanlık konusuna da 'Hayır' dedi."
Serdal Adalı: "Rafa Silva, Türkiye'de bir takıma gidemez!"
Serdal Adalı: "Rafa Silva 'Futbol oynamak istemiyorum. Sabah kalkmak istemiyorum, maç stresi yaşamak istemiyorum' dedi. Sonrasında da iş transfere döndü. Rafa Silva'nın bir yere gitmesini istemiyorum. Sonra kendisine 'Değerini sen belirle o zaman' dedim ve buna güldü. Biz antrenmanlara çıkmasını ve oynamasını bekliyoruz. Bonservis konusunu söylemek istemiyorum. Bundan sonrası Rafa'nın kararı."
Sergen Yalçın: "Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun o söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım."
Serdal Adalı: "Rafa Silva Hüseyin Yücel'e 'Salonda çalışmam' demiş."
Serdal Adalı: "Rafa Silva bu akşama kadar süre istedi, kararını bildirecek. İnşallah bizim dediğimizi anlar ve doğru yolu bulur. 3 milyon euro, 6 milyon euro için oyuncu yollamam."
Sergen Yalçın: "Lig uzun bir maraton. Şampiyonluk kolay değil, önümüzdeki iki rakip var. Bu futbol, ne olacağı belli olmaz. Maç önü ve maç sonu şampiyonluk için konuşurum. Ancak her şeyin, her zaman konuşulması doğru olmaz. Bir şeyi doğru zamanda söylemelisiniz. İnşallah günü gelince o konuşmaları da yaparız."