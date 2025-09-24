Yeni Şafak
Sergen Yalçın'dan Kayserispor maçında büyük sürpriz! İlk kez oynatacak

11:1624/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Süper Lig'de ilk haftanın erteleme müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi yeni transferlerinden statü gereği yararlanamayacak Sergen Yalçın, sürpriz bir isme ilk kez forma şansı vermeyi düşünüyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekipte, statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, Rıdvan, Toure, Jota Silva ve Taylan maçta forma giyemeyecek.

Zorlu mücadele öncesi Sergen Yalçın'ın elinde A Takım kadrosunda bulunan 4 ofansif oyuncu bulunuyor.


Deneyimli çalıştırıcı, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva ve Rashica'ya forma şansı verebilir.

Yalçın'ın bu nedenle U19'dan 18 yaşındaki genç sol kanat Devrim Şahin'in üzerinde durduğu ve Kayserispor maçında forma verebileceği aktarıldı.

Kara Kartal bu sezon, ligde deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada hem gol atamadı hem de puanla tanışamadı.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Kayserispor
