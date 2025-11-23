Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın'dan Samsunspor maçı sonrası dikkat çeken sözler: Bunu çözecek çalışma yok

Sergen Yalçın'dan Samsunspor maçı sonrası dikkat çeken sözler: Bunu çözecek çalışma yok

19:4523/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözlerinden öne çıkanlar:


 "Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor. Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz."



"Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor."

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed’in Aralık kararı yaklaşırken altın fiyatlarında baskı arttı