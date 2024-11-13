Serie A devinden Okan Buruk'a teklif: İşte Buruk'un verdiği cevap

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdürüyor. Roma yetkilileri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

1 /4 Serie A ekiplerinden Roma, Ivan Juric'ten boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdürüyor.

2 /4 Gazeteci Di Marzio, teknik adam Cladiu Ranieri'nin göreve getirileceğini iddia etmişti.

3 /4 İtalyan basınında Tuttomercato'da bugün yer alan habere göre, Roma Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdi.

