Serie A devinden Okan Buruk'a teklif: İşte Buruk'un verdiği cevap

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdürüyor. Roma yetkilileri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Serie A ekiplerinden Roma, Ivan Juric'ten boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdürüyor.
Gazeteci Di Marzio, teknik adam Cladiu Ranieri'nin göreve getirileceğini iddia etmişti.
İtalyan basınında Tuttomercato'da bugün yer alan habere göre, Roma Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdi.
Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini Roma yetkililerine iletti.