Shakhtar'ın 3 dakikalık dönüşünün sırrı! Arda Turan devre arası takıma ne söylediğini açıkladı

ARDA TURAN'IN DEVRE ARASINDA TAKIMA YAPTIĞI KONUŞMA





"Devre arasında futbolcularınıza ne söylediniz" şeklindeki soruyu cevaplayan Arda Turan, "Onlara 2008'de bu stadyumda Malta ile karşılaştığımız ve puan kaybettiğimiz maçta takımın bir parçası olduğumu söyledim. Bu maçların oynamasının zor olduğunu söyledim. Bu yüzden onları anladığımı ve bir antrenör olarak değil bir arkadaş olarak yanlarında olduğumu söyledim. Bundan sonra kimliğimize döndük, futbola gerekli saygıyı gösterdik.




