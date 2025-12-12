Shakhtar'ın 3 dakikalık dönüşünün sırrı! Arda Turan devre arası takıma ne söylediğini açıkladı

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, Konferans Ligi'nde Hamrun'u deplasmanda üç dakika içinde attığı iki golle devirerek grupta ikinci sıraya yerleşti. Galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında Turan, kendisine yöneltilen soruya ilişkin devre arası takıma yaptığı konuşmayı açıkladı.
Eyüpspor sonrası sezon başında Shakhtar'ın başına geçen Arda Turan'ın Ukrayna macerası oldukça şaşaalı başladı. Ukrayna Ligi'nde zirveye ortak olan Shakhtar, Konferans Ligi'nde de 2. sıraya kadar yükseldi.
UEFA Konferans Ligi'nde son olarak Malta ekibi Hamrun ile deplasmanda kozlarını paylaşan Shakhtar, ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya çıktı.
Shakhtar'a galibiyeti getiren goller 61'de Meirelles ve 64'de Isaque'dan geldi. Arda Turan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, devre arasında takıma yaptığı konuşmayı açıkladı.
ARDA TURAN'IN DEVRE ARASINDA TAKIMA YAPTIĞI KONUŞMA
"Devre arasında futbolcularınıza ne söylediniz" şeklindeki soruyu cevaplayan Arda Turan, "Onlara 2008'de bu stadyumda Malta ile karşılaştığımız ve puan kaybettiğimiz maçta takımın bir parçası olduğumu söyledim. Bu maçların oynamasının zor olduğunu söyledim. Bu yüzden onları anladığımı ve bir antrenör olarak değil bir arkadaş olarak yanlarında olduğumu söyledim. Bundan sonra kimliğimize döndük, futbola gerekli saygıyı gösterdik.
Bunu yapmamız gerekiyordu çünkü FIFA'ya göre 2023'te 150 milyon çocuk futbolcu olmayı hayal ediyor ve bunlardan sadece 130 bini bunu profesyonel düzeyde başarabiliyor. Oyuna ve forma saygı göstermemiz gerekiyordu. Bu yüzden değerini bilmeliyiz. Oyuncularıma tüm bunları hatırlattım ve ikinci yarıda kimliklerine dönüp daha iyi oynadılar. Bu yüzden onlara teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Shakhtar, Konferans Ligi'nde lig aşamasının son maçında Rijeka'yı konuk edecek.