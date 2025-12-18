Ekvador futbolu büyük bir şok içinde... Ülkenin köklü kulüplerinden Barcelona SC forması giyen 33 yaşındaki Mario Pineida, çarşamba günü Guayaquil şehrinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Barcelona SC forması giyen 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Mario Pineida, eşiyle birlikte bir kasap dükkanı önündeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Pineida Guayaquil'in kuzeyinde bir dükkanın önündeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Kulübü Barcelona Sporting Club, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı resmi açıklamada derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Barcelona Sporting Club olarak, oyuncumuz Mario Pineida'nın uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybettiği bilgisinin tarafımıza resmi olarak iletildiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz. Bu acı haber, camiamızın tüm üyelerini derinden sarsmıştır."
Kariyerinin büyük bölümünü Ekvador'un en önemli kulüplerinden biri olan Barcelona SC'de geçiren Pineida, hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen çok yönlü bir oyuncuydu.
Pineida’nın ölümü, Ekvador'da son yıllarda hızla tırmanan şiddet dalgasının son kurbanlarından biri oldu. Henüz geçtiğimiz ay, Independiente del Valle takımının 16 yaşındaki bir genç oyuncusu da Guayaquil'de seken bir kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı, ancak saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.