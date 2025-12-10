Skandal Whatsapp yazışması ortaya çıktı: 'Karşılıklı gol' oyna illaki gol yerim ben

Bahis soruşturmasında tutuklanan Sakaryaspor kalecisi Yunus Emre Tekoğlu’nun WhatsApp mesajlarında skandal yazışmalar ve maç sonucu yönlendirmeleri ortaya çıktı.
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan isimlerin dijital materyal incelemelerinde bahis oynadıklarına ilişkin fotoğraf ve yazışmalar olduğu belirtildi.
Akşam'ın aktardığı habere göre; tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un bir bahis sitesinde üyeliği bulunduğu ortaya çıktı. Bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor'da futbol oynadığı kaydedilirken, şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakarya müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı belirtildi.
Bu maç Karagümrük'ün 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Ayrıca şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, bir yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, 'Nesine' isimli yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildi.
Tekoğlu’nun WhatsApp yazışmalarında, Selim Y.’nin “Kazanır mısınız, Manisa kötü” mesajına, “Gir gir, ayarlayacağız biz maçı. Kanka, Umut bile iniyor maça. 'KG' bas, garantile; illaki gol yerim ben” şeklinde cevap verdiği aktarıldı.
İkilinin başka bir konuşması ise şöyle:
Selim Y: “İyi kazandırdınız Yunus’um.”
Yunus: “Ne kadar kazandın?”
Selim Y: “400.”
Yunus: “50’si benim.”