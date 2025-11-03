Yeni Şafak
Skriniar'ın Beşiktaşlı yıldıza o hareketi gündem oldu

12:033/11/2025, Pazartesi
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kazanan taraf, 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler olurken Milan Skriniar'ın rakibine yaptığı o hareket maça damga vurdu.

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik skorla galibiyete uzandı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, derbinin ardından Beşiktaşlı Vaclac Cerny'ye göndermede bulundu.

Rangers forması giydiği dönemde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Cerny, golünün ardından ağlama işareti yapmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre Skriniar da aynı derbinin ardından Cerny'ye göndermede bulundu ve aynı ağlama işaretini yaptı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın derbinin ardından bu tepkisi özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.


