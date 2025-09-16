Soyunma odasındaki görüntüler paylaşıldı: Trabzonspor taraftarından Onana'ya büyük alkış

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Bordo Mavililer, kaybedilen maçla ilgili mücadele hakemlerine tepki gösterirken soyunma odasında yaşananlara ilişkin paylaşılan görüntüler dikkati çekti. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'nun takım arkadaşlarından özür dilediği görüntülerde yeni transfer Onana'nın sözleri ve tavırları taraftarlardan büyük takdir gördü. Kamerunlu kaleci için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.
Trabzonsporlu taraftarlar, Manchester United'dan kiralık olarak transfer edilen Onana için binlerce mesaj paylaştı. Bunun sebebi ise yıldız kalecinin Fenerbahçe maçının devre arasında yaptığı konuşma.
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçının hikayesini sosyal medya hesabından paylaşacağını duyurdu. Bu paylaşımda ise mücadelenin devre arasındaki konuşmalar yayınlandı.
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrasında Manchester United'dan kiralanan 29 yaşındaki filebekçisi takımda henüz 1 haftası dolmadan Fenerbahçe derbisine çıkmıştı. İlk maçı olmasına rağmen kamuoyundan geçer not alan Onana, kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunu ortaya koydu. Tecrübeli file bekçisi, Okay Yokuşlu'nun takım arkadaşlarından özür dilediği anlarda, "Bu maçı bu adam için kazanacağız, zor olacağını biliyorum ama yapabiliriz" ifadelerini kullandığı görüldü.
Trabzonsporlu taraftarlar, Onana’nın soyunma odasındaki tavrını takdirle karşıladı. Deneyimli kalecinin çok kısa bir süre içerisinde takımı sahiplenmesine dikkati çekilirken sosyal medyada Kamerunlu file bekçisiyle ilgili olarak binlerce olumlu mesaj paylaşıldı.
