Soyunma odasındaki görüntüler paylaşıldı: Trabzonspor taraftarından Onana'ya büyük alkış

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrasında Manchester United'dan kiralanan 29 yaşındaki filebekçisi takımda henüz 1 haftası dolmadan Fenerbahçe derbisine çıkmıştı. İlk maçı olmasına rağmen kamuoyundan geçer not alan Onana, kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunu ortaya koydu. Tecrübeli file bekçisi, Okay Yokuşlu'nun takım arkadaşlarından özür dilediği anlarda, "Bu maçı bu adam için kazanacağız, zor olacağını biliyorum ama yapabiliriz" ifadelerini kullandığı görüldü.