Süper Lig devinde Rashford sesleri! Sezona damga vuracak transfer için Dünya Kupası bekleniyor

Yeni sezonda hem Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu korumak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek bir operasyon için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü kanat oyuncusu Marcus Rashford'u kadrosuna katmak istiyor.
Yeni sezon öncesi hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde dünya çapında yankı uyandırabilecek bir hamle için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılıların gündemindeki ismin, İngiliz futbolunun yıldızlarından Marcus Rashford olduğu öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için ciddi bir girişim içerisinde.
Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken İngiliz yıldızın, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması futbol dünyasında sürpriz olarak değerlendirilmişti.
Sky Sports'un haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, Marcus Rashford transferi için daha önce belirlenen 30 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır.
Haberde, sarı-kırmızılıların oyuncuya oldukça cazip şartlar sunduğu ve transfer yarışında güçlü bir konum elde etmek istediği belirtildi.
Marcus Rashford ile yalnızca Galatasaray'ın ilgilenmediği belirtiliyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinden Bayern Münihve Paris Saint-Germain'in de İngiliz yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Ancak Rashford'un beklediği seviyede tekliflerin henüz gelmediği yönündeki haberler, Galatasaray'ın elini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.
Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rashford'un geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, son yılların en büyük transferlerinden birine imza atmış olacak.